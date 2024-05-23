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Бортник: Украина не достигнет целей без успехов ВСУ до осени
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:02

Бортник: Украина не достигнет целей без успехов ВСУ до осени

Если ВС Украины не добьются успехов к осени 2024 года, страна не сможет реализовать стратегические цели, считает политолог Руслан Бортник. В интервью Александру Шелесту он выразил озабоченность ситуацией на фронте и возможными последствиями.

"Самый наихудший период для Украины наступит осенью, если пакет военной помощи США и новая мобилизация не оправдают себя в виде контрнаступлений ВСУ. Мы встанем перед тяжёлым выбором. Идти на переговоры, либо пытаться продолжать войну с чётким пониманием, что её не закончить на наших условиях", — отметил он.

Бортник подчеркнул, что прогнозы солдат ВСУ куда пессимистичнее. По его мнению, выделенный пакет американской помощи и тотальная мобилизация представляют собой последнюю надежду "что-то сыграть по-другому".

Фото: www.dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Public domain)

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