Если ВС Украины не добьются успехов к осени 2024 года, страна не сможет реализовать стратегические цели, считает политолог Руслан Бортник. В интервью Александру Шелесту он выразил озабоченность ситуацией на фронте и возможными последствиями.
"Самый наихудший период для Украины наступит осенью, если пакет военной помощи США и новая мобилизация не оправдают себя в виде контрнаступлений ВСУ. Мы встанем перед тяжёлым выбором. Идти на переговоры, либо пытаться продолжать войну с чётким пониманием, что её не закончить на наших условиях", — отметил он.
Бортник подчеркнул, что прогнозы солдат ВСУ куда пессимистичнее. По его мнению, выделенный пакет американской помощи и тотальная мобилизация представляют собой последнюю надежду "что-то сыграть по-другому".
Фото: www.dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Public domain)
OpenAI заключила соглашение за $250 млн за доступ к архивам крупнейших американских газет
OpenAI заключила соглашение с News Corp на $250 млн, получив доступ к архивам таких изданий, как The Wall Street Journal, New York Post, и The Daily Telegraph на пять лет.
Lamborghini отзовет 2 000 автомобилей Urus из-за проблемы с замком капота
Итальянский автопроизводитель Lamborghini отзовет 2,1 тысячи автомобилей Urus 2023-2024 годов выпуска из-за проблемы с замком капота.
Аллерголог Критченко: влажная уборка дома поможет в борьбе с аллергией
Врач-аллерголог Виктория Критченко дала советы по борьбе с аллергией, отметив важность регулярной влажной уборки и сокращения количества пылящих предметов в доме.
Дерматолог Коробкова: первые признаки старения кожи могут проявляться в 17-20 лет
Дерматолог Инна Коробкова рассказала о первых признаках старения кожи, которые могут появляться уже в возрасте 17-20 лет.