Если ВС Украины не добьются успехов к осени 2024 года, страна не сможет реализовать стратегические цели, считает политолог Руслан Бортник. В интервью Александру Шелесту он выразил озабоченность ситуацией на фронте и возможными последствиями.

"Самый наихудший период для Украины наступит осенью, если пакет военной помощи США и новая мобилизация не оправдают себя в виде контрнаступлений ВСУ. Мы встанем перед тяжёлым выбором. Идти на переговоры, либо пытаться продолжать войну с чётким пониманием, что её не закончить на наших условиях", — отметил он.

Бортник подчеркнул, что прогнозы солдат ВСУ куда пессимистичнее. По его мнению, выделенный пакет американской помощи и тотальная мобилизация представляют собой последнюю надежду "что-то сыграть по-другому".

Фото: www.dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Public domain)