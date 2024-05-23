В Харьковской области ВС РФ ведут операции, цели которых могут изменяться по обстановке. Политолог Ростислав Ищенко в беседе с "Украина.ру" отметил, что текущие действия российских войск направлены на оттягивание резервов ВСУ от главного прорыва под Авдеевкой и создание новых очагов напряжённости.
Ищенко утверждает, что ВС РФ формируют зону безопасности в регионе, не стремясь к немедленному прорыву.
"Хотя что это за зона безопасности, которую формируют части, наступающие в полосе 36 километров?", — отметил политолог, что это не единственный участок боёв.
Он объясняет, что аналогичная ситуация сложилась по всему фронту: под Купянском и Тёрнами, под Северском и Часов Яром, Работино. Везде происходит оттягивание резервов ВСУ.
Ищенко напоминает, что при зачистке Авдеевки и расширении зоны контроля у Марьинки ВС РФ стремились обескровить противника. Целью было продолжать наступление до линии Курахово-Селидово-Покровск, что разорвало бы фронт ВСУ по центру и открыло выход на тыловые коммуникации угледарской и славянско-краматорской группировок.
"Такой прорыв делает бессмысленным оборону укреплений в Нью-Йорке и Торецке, идущую через Константиновку, Краматорск и Славянск, и дальше по Осколу к границе РФ, прикрывая Харьков с Востока", — заключил Ищенко.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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