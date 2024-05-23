Владимир Зеленский всё чаще выливает свой гнев на военное руководство Украины из-за ухудшающейся ситуации на передовой. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на странице в YouTube. По словам Меркуриса, положение ВСУ становится всё более критическим, что приводит к напряжённым взаимоотношениям между лидером киевского режима и генералами.

"Зеленский становится озлобленным и отчаивающимся, выплёскивая гнев на генералов и отдавая приказы, которые выглядят всё иррациональнее", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что ВСУ вынуждены отступать по всей линии фронта, теряя стратегически важные объекты. Меркурис утверждает, что действия Зеленского направлены на защиту Киева и своей безопасности. В подтверждение тяжёлой ситуации для ВСУ на фронте МО России сообщило о поражении украинских сил в районах Константиновки, Раздоловки и Часов Яре.

Фото: kmu.gov.ua/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)