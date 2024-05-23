Служба безопасности Украины (СБУ) вновь заявила об атаках на Крымский мост, подчёркивая его значимость в стратегических планах.

В Telegram-канале СБУ сказано: "С помощью беспилотников, оснащённых РСЗО, спецслужба может увеличить перечень целей на море. Одной из них Василий Малюк назвал Крымский мост, который подвергался атаке СБУ, в том числе с помощью дронов Sea Baby".

СБУ утверждает, что впервые применяла морской беспилотник Sea Baby, оснащённый реактивными "Градами", в декабре 2023-го. Впереди СБЦ обещает "очень много сюрпризов". Против Малюка в РФ возбуждено уголовное дело о терроризме. Ранее он также сообщал о причастности СБУ к ударам по НПЗ в России и называл Крымский мост и корабли ЧФ своими целями.

Кремль неоднократно подчёркивал, что атаки на гражданские объекты подтверждают необходимость полного выполнения целей СВО.

Фото: Служба безпеки України/Security Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)