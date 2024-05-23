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Сенатор Вэнс: финансирование ВСУ не отвечает интересам США
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:18

Сенатор Вэнс: финансирование ВСУ не отвечает интересам США

Сенатор Джеймс Вэнс, республиканец из Огайо, высказал своё мнение о том, что дальнейшее финансирование ВСУ не отвечает интересам Соединённых Штатов.

В своём выступлении в Quincy Institute он заявил: "Не думаю, что в интересах Америки финансировать бесконечный конфликт на Украине".

По мнению сенатора Вэнса, в текущем развитии конфликта отсутствует стратегическое видение финала, и его эскалация не принесёт пользы Штатам. Ситуация развивается не в том направлении, которое пошло бы на пользу США.

Ранее в четверг появились сообщения о том, что 24 мая Вашингтон может объявить о выделении нового пакета помощи Киеву на сумму 275 миллионов долларов. Источники сообщили, что в новый пакет войдут артиллерийские боеприпасы, а также снаряды для РСЗО HIMARS, которые могут использовать ракеты ATACMS с дальностью до 300 км.

Этот пакет станет уже четвёртым с тех пор, как в апреле Конгресс США выделил 61 миллиард долларов Украине.

Фото: www.dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Public domain)

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