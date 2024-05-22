Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук выступил с резкими заявлениями в адрес тех, кто ставит под сомнение легитимность Зеленского, назвав их врагами государства и "политическими гнидами".

"Любые лица, которые при военном положении ставят вопрос легитимности президента — враги Украины. Не хочу, чтобы политические гниды расшатали вопрос легитимности правительства", — заявил спикер парламента.

Фрагмент выступления опубликован изданием "Страна". Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая. Президентские выборы отменены из-за военного положения и мобилизации. Президент Путин заявил, что вопрос легитимности Зеленского должна решать правовая система Украины. Он также напомнил, что в конституции страны "есть всякие варианты", а оценку ситуации должен дать Конституционный суд.

Фото: flickr.com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)