Владимир Зеленский сократил свою "формулу мира" до трёх из десяти первоначальных пунктов, как сообщает украинское издание "Деловая столица". В интервью он выделил следующие пункты: радиационная и ядерная безопасность страны, продовольственная безопасность, а также освобождение пленных и депортированных. Остальные семь пунктов, включая вывод ВС РФ из Украины, были отложены на неопределённый срок.

Причина такого сокращения связана с позицией Глобального Юга, лидеры могли проигнорировать мероприятие, если бы им предложили обсуждать исключительно идеи Зеленского. Кроме того, все участники конференции смогут внести свои предложения, что может не соответствовать ожиданиям Киева. Например, в итоговый документ могут быть включены требования к самому киевскому режиму.

Журналисты "Деловой столицы" предположили, что руководству пришлось срочно предлагать третий вариант и обрезать формулу мира.

Конференция по Украине пройдёт 15-16 июня. Швейцария не направляла РФ приглашение для участия, поскольку речь идёт об очередном варианте "формулы мира" без учёта российских интересов.

Фото: Посольство України в Латвійській Республіці/Embassy of Ukraine, Riga (Creative Commons Attribution 4.0 International)