США проигрывают идеологическую "Третью мировую" Москве и Пекину, сообщает американское издание Hill, освещая события на Капитолийском холме.
В опубликованной аналитической статье сказано, что мир "катится в глобальную идеологическую Третью мировую", в которой интересы РФ, КНР и их союзников противостоят интересам Штатов. При этом Белый дом сталкивается с тремя конфликтами — на Ближнем Востоке, на Украине и потенциально — на Тайване, а также с битвой за влияние в Сахаро-Сахельском регионе, которую Америка "проигрывает".
Автор статьи отмечает: "Байден в силках предвыборных расчётов отказывается признать, что мы посреди Третьей мировой, не говоря о мерах для победы".
В результате такого подхода администрации США "не хватает военного потенциала, мощностей для производства вооружений и возможностей противостоять информации из Москвы и Пекина".
Аналитики Hill заключили: "Вместо того, чтобы вести себя, как Авраам Линкольн, Байден подражает Бьюкенену, пренебрегающему долгом лидера свободного мира".
Фото: flickr.com/Federació d'Escacs Valls d'Andorra (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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