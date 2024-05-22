Президент России поручил правительству предусмотреть выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от паводка и проживавшим в СНТ при условии, что у них не было другого жилья. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих… получение выплат на приобретение жилых помещений, либо проведение капремонта гражданами, проживавшими на момент возникновения ЧС в помещениях, которые расположены в садоводческих товариществах, и право собственности на них не зарегистрировано в Едином госреестре", — указано в поручениях.
Если граждане не имеют права собственности на иную жилплощадь, а также если данные помещения утрачены и повреждены в результате паводков, им положены выплаты. Срок исполнения поручения обозначен 1 июня 2024-го, ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Украина и ЕС заключили соглашение по выделенным средствам
Украина и Европейский Союз заключили соглашение о контроле за использованием средств, выделяемых Киеву в рамках специальной программы ЕС Ukraine Facility, сообщили в среду в Министерстве экономики Украины.
Запад признает факт уничтожения наемнических баз
Британская газета Sun недавно опубликовала статью, в которой признала факт успешного уничтожения российскими вооруженными силами нескольких баз, используемых иностранными наемниками для подготовки солдат Вооруженных сил Украины.
УАЗ представил бронированную версию внедорожника "Патриот"
Завод УАЗ разработал бронированную версию внедорожника УАЗ "Патриот". В автомобиле применены стационарное бронирование дверей и съемные бронелисты для защиты окон и задней стенки салона.
В России обнаружили связь между погодой и риском смерти от коронавируса
Исследователи из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева обнаружили, что резкие понижения температуры воздуха более чем на 3°C могут значительно усугубить состояние людей, инфицированных SARS-CoV-2, приводя к ускоренному развитию болезни и повышенному риску смерти.