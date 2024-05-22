Президент России поручил правительству предусмотреть выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим от паводка и проживавшим в СНТ при условии, что у них не было другого жилья. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих… получение выплат на приобретение жилых помещений, либо проведение капремонта гражданами, проживавшими на момент возникновения ЧС в помещениях, которые расположены в садоводческих товариществах, и право собственности на них не зарегистрировано в Едином госреестре", — указано в поручениях.

Если граждане не имеют права собственности на иную жилплощадь, а также если данные помещения утрачены и повреждены в результате паводков, им положены выплаты. Срок исполнения поручения обозначен 1 июня 2024-го, ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)