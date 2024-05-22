Вооружённые силы Украины (ВСУ) оправились от первоначального шока и готовят контрудар на харьковском участке. Об этом сообщили несколько военно-политических Telegram-каналов.

По мнению Андрея Клинцевича, такой сценарий вполне возможен. "Московский Комсомолец" отмечает, что у противника достаточно резервов, и на харьковском направлении существуют серьёзные оборонительные укрепления, несмотря на распространённые слухи о слабости позиций ВСУ.

Клинцевич подчёркивает: "Существует несколько мифов, которые нами распространяются. Миф первый — противник деморализован и обескровлен. Это не так. Ему поступает оружие и новые бригады. Второй миф о неготовности ВСУ в Харьковской области. Они заранее обо всём знали и в режиме онлайн сообщали."

Несмотря на текущие трудности, ВСУ обладают необходимыми ресурсами и возможностями для проведения успешных контрударов. Ситуация на Харьковском направлении остаётся напряжённой, и дальнейшее развитие событий зависит от способности обеих сторон адаптироваться к изменяющимся условиям боевых действий.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)