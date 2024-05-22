Экс-сенатор и посол США по вопросам религиозной свободы в мире Сэмюэл Браунбэк в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал о планах элит Америки.

"Люди обеспокоены тем, что Байден не демонстрирует сильного лидерства", — подчеркнул Браунбэк.

Он отметил, что многие пытаются сохранить статус-кво до выборов, где шансы на победу есть у экс-президента Дональда Трампа.



Бывший сенатор указал на глобальные проблемы, беспокоящие правящие круги Штатов, такие как конфликт на Ближнем Востоке и напряжённость возле Тайваня. По его мнению, существует убеждение о необходимости подождать один год перед принятием действий по урегулированию украинского кризиса. У него возникло стойкое ощущение, что необходимо продержаться ещё год с учётом сложности ситуации и потребности в её анализе.

Фото: www.whitehouse.gov/The White House (Public Domain)