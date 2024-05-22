Экс-сенатор и посол США по вопросам религиозной свободы в мире Сэмюэл Браунбэк в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом рассказал о планах элит Америки.
"Люди обеспокоены тем, что Байден не демонстрирует сильного лидерства", — подчеркнул Браунбэк.
Он отметил, что многие пытаются сохранить статус-кво до выборов, где шансы на победу есть у экс-президента Дональда Трампа.
Бывший сенатор указал на глобальные проблемы, беспокоящие правящие круги Штатов, такие как конфликт на Ближнем Востоке и напряжённость возле Тайваня. По его мнению, существует убеждение о необходимости подождать один год перед принятием действий по урегулированию украинского кризиса. У него возникло стойкое ощущение, что необходимо продержаться ещё год с учётом сложности ситуации и потребности в её анализе.
Фото: www.whitehouse.gov/The White House (Public Domain)
Украина и ЕС заключили соглашение по выделенным средствам
Украина и Европейский Союз заключили соглашение о контроле за использованием средств, выделяемых Киеву в рамках специальной программы ЕС Ukraine Facility, сообщили в среду в Министерстве экономики Украины.
Запад признает факт уничтожения наемнических баз
Британская газета Sun недавно опубликовала статью, в которой признала факт успешного уничтожения российскими вооруженными силами нескольких баз, используемых иностранными наемниками для подготовки солдат Вооруженных сил Украины.
УАЗ представил бронированную версию внедорожника "Патриот"
Завод УАЗ разработал бронированную версию внедорожника УАЗ "Патриот". В автомобиле применены стационарное бронирование дверей и съемные бронелисты для защиты окон и задней стенки салона.
В России обнаружили связь между погодой и риском смерти от коронавируса
Исследователи из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева обнаружили, что резкие понижения температуры воздуха более чем на 3°C могут значительно усугубить состояние людей, инфицированных SARS-CoV-2, приводя к ускоренному развитию болезни и повышенному риску смерти.