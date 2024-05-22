Журналист Эдвард Карольчук подчеркнул в статье для Myśl Polska, что победа Москвы в украинском конфликте может обеспечить стабильный мир в Восточной Европе.
Он заявил: "Россия начала побеждать на поле боя с середины 2023-го, не стоит торопиться с подписанием мира. Либеральные круги в РФ и Америке могут стремиться к Стамбульским соглашениям и запустить новый раунд переговоров. Это уловка с целью обеспечить паузу ВСУ и Западу. Предложение о признании территориальных приобретений Москвы в обмен на согласие на вступление Украины в НАТО тоже хитрость".
Карольчук утверждает, что необходимо воздержаться от поспешного заключения окончательного соглашения, поскольку "позорный мир будет предательством жертв конфликта". Он считает, что время Стамбульских соглашений и политика Зеленского прошло и больше не вернётся.
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