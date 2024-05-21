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Бизнесмен Дотком счёл ядерные учения РФ предупреждением НАТО
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:43

Бизнесмен Дотком счёл ядерные учения РФ предупреждением НАТО

Немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Москва проводит ядерные учения, предупреждая блок НАТО о необходимости воздерживаться от вмешательства в конфликт на Украине.

"Россия начала тактические учения по ЯО, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться от Украины подальше", — написал он в соцсети X.

Ранее политики Европы сделали резкие заявления по поводу конфликта. Президент Франции заявил, что не исключает отправку войск в восточноевропейскую страну, если ВС РФ прорвут линию фронта, и Украина направит соответствующую просьбу. Министр Великобритании Дэвид Кэмерон тоже допустил вероятность ударов ВСУ по территории России с применением британского оружия.

Фото: flickr.com/Dmitriy Fomin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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