Немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Москва проводит ядерные учения, предупреждая блок НАТО о необходимости воздерживаться от вмешательства в конфликт на Украине.
"Россия начала тактические учения по ЯО, чтобы предупредить НАТО о необходимости держаться от Украины подальше", — написал он в соцсети X.
Ранее политики Европы сделали резкие заявления по поводу конфликта. Президент Франции заявил, что не исключает отправку войск в восточноевропейскую страну, если ВС РФ прорвут линию фронта, и Украина направит соответствующую просьбу. Министр Великобритании Дэвид Кэмерон тоже допустил вероятность ударов ВСУ по территории России с применением британского оружия.
Фото: flickr.com/Dmitriy Fomin (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Блинкен заявил, что народ Ирана выиграл от гибели Раиси
Госсекретарь США заявил, что гибель в авиакатастрофе Эбрахима Раиси принесла пользу народу Ирана и миру в целом.
Путин назвал погибшего Раиси надёжным партнёром РФ и человеком слова
Президент России выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана, назвав его надёжным партнёром и человеком слова. Владимир Путин отметил, что всегда был уверен в выполнении договорённостей с Раиси.
Автоэксперт Зенкевич: новая "Волга" не превосходит "Жигули"
Автоэксперт Иван Зенкевич высказал мнение, что новая модель автомобиля "Волга" К30, представленная на выставке в Нижнем Новгороде, не превосходит "Жигули" и похожа на китайские автомобили.
Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности
Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.