Согласно сообщению Telegram-канала "Военная хроника", после удара оперативно-тактического комплекса "Искандер" по командному пункту 302 бригады ВСУ под Харьковом, останки десяти украинских боевиков остаются под завалами.

Удар был нанесён 16 мая в селе Старая Водолага, расположенном в 30 километрах к юго-западу от города Харькова. В результате атаки был ликвидирован майор Юрий Остапенко, а тела его сослуживцев до сих пор находятся под завалами. Извлечение тел из воронки размером 12 на 15 метров в ближайшее время невозможно.

Ранее сообщалось, что в результате удара по штабу 302 зенитного полка ВС Украины было ликвидировано 35 офицеров и 20 боевиков, охранявших объект снаружи. Кроме того, выведена из строя централизованная система управления ПВО украинской армии в Харьковской области.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)