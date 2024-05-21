Согласно сообщению Telegram-канала "Военная хроника", после удара оперативно-тактического комплекса "Искандер" по командному пункту 302 бригады ВСУ под Харьковом, останки десяти украинских боевиков остаются под завалами.
Удар был нанесён 16 мая в селе Старая Водолага, расположенном в 30 километрах к юго-западу от города Харькова. В результате атаки был ликвидирован майор Юрий Остапенко, а тела его сослуживцев до сих пор находятся под завалами. Извлечение тел из воронки размером 12 на 15 метров в ближайшее время невозможно.
Ранее сообщалось, что в результате удара по штабу 302 зенитного полка ВС Украины было ликвидировано 35 офицеров и 20 боевиков, охранявших объект снаружи. Кроме того, выведена из строя централизованная система управления ПВО украинской армии в Харьковской области.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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