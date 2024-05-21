Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.05.2024 : 90,4082
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.05.2024 : 98,2971
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:33

"Военная хроника": тела ВСУ остались под завалами после удара «Искандера»

Согласно сообщению Telegram-канала "Военная хроника", после удара оперативно-тактического комплекса "Искандер" по командному пункту 302 бригады ВСУ под Харьковом, останки десяти украинских боевиков остаются под завалами.

Удар был нанесён 16 мая в селе Старая Водолага, расположенном в 30 километрах к юго-западу от города Харькова. В результате атаки был ликвидирован майор Юрий Остапенко, а тела его сослуживцев до сих пор находятся под завалами. Извлечение тел из воронки размером 12 на 15 метров в ближайшее время невозможно.

Ранее сообщалось, что в результате удара по штабу 302 зенитного полка ВС Украины было ликвидировано 35 офицеров и 20 боевиков, охранявших объект снаружи. Кроме того, выведена из строя централизованная система управления ПВО украинской армии в Харьковской области.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Блинкен заявил, что народ Ирана выиграл от гибели Раиси

Блинкен заявил, что народ Ирана выиграл от гибели Раиси

Госсекретарь США заявил, что гибель в авиакатастрофе Эбрахима Раиси принесла пользу народу Ирана и миру в целом.

Читать полностью
Путин назвал погибшего Раиси надёжным партнёром РФ и человеком слова

Путин назвал погибшего Раиси надёжным партнёром РФ и человеком слова

Президент России выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана, назвав его надёжным партнёром и человеком слова. Владимир Путин отметил, что всегда был уверен в выполнении договорённостей с Раиси.

Читать полностью

Общество

Автоэксперт Зенкевич: новая

Автоэксперт Зенкевич: новая "Волга" не превосходит "Жигули"

Автоэксперт Иван Зенкевич высказал мнение, что новая модель автомобиля "Волга" К30, представленная на выставке в Нижнем Новгороде, не превосходит "Жигули" и похожа на китайские автомобили.

Читать полностью
Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности

Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности

Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.

Читать полностью

Новости