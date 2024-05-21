Член совета администрации Запорожья Владимир Рогов прокомментировал Daily Storm арест генерал-майора Ивана Попова. Он знал Попова с положительной стороны, и новость стала неожиданной и расстроила. Рогов выразил уверенность, что следствие разберётся в этом деле.

"Ответственный генерал, быстро реагировал на обращения подчинённых", — заявил председатель "Мы вместе с Россией".

Рогов отметил, что оборонительные укрепления на Запорожском направлении были "достаточно качественными". Всё, что он видел, построено неплохо, от минных полей до "зубьев дракона" и блиндажей. Тем более было несколько линий обороны — в "линии Суровикина" Попов отвечал за большую часть запорожского фронта, рассказал Рогов.

Он признался, что расстроен сообщениями об обвинении Попова в мошенничестве: "Если в отношении Тимура Иванова у меня не было сомнений, то в отношении Попова для меня это прискорбная новость. Надо разбираться, почему произошёл арест".

Он также добавил, что Попов производил впечатление порядочного офицера. Рогов знал Попова только с хорошей стороны.

Фото: glava.rk.gov.ru/rk.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)