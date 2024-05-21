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Путин провёл встречу со спикером Госдумы Володиным
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:15

Путин провёл встречу со спикером Госдумы Володиным

Во вторник президент провёл встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсуждались вопросы формирования правительства, пишет ТАСС.

"Парламент получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти", — открыл встречу Путин и спросил Володина, как прошёл этот процесс.

В частности, обсуждалось рассмотрение кандидатур на правительственные посты. В 2024 году российский кабинет министров впервые формировался по новому регламенту, закреплённому поправкой к Конституции в 2020-ом. Ранее все члены правительства были назначены указами президента: председатель — по согласованию с Госдумой, а министры — без участия парламента. Теперь кандидатуры предварительно проходят утверждение парламентом.

Фото: commons.wikimedia.org/Hyjki (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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