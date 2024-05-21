Во вторник президент провёл встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсуждались вопросы формирования правительства, пишет ТАСС.
"Парламент получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти", — открыл встречу Путин и спросил Володина, как прошёл этот процесс.
В частности, обсуждалось рассмотрение кандидатур на правительственные посты. В 2024 году российский кабинет министров впервые формировался по новому регламенту, закреплённому поправкой к Конституции в 2020-ом. Ранее все члены правительства были назначены указами президента: председатель — по согласованию с Госдумой, а министры — без участия парламента. Теперь кандидатуры предварительно проходят утверждение парламентом.
Фото: commons.wikimedia.org/Hyjki (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Путин назвал погибшего Раиси надёжным партнёром РФ и человеком слова
Президент России выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана, назвав его надёжным партнёром и человеком слова. Владимир Путин отметил, что всегда был уверен в выполнении договорённостей с Раиси.
Блинкен: США будут сотрудничать с ЕС по санкциям против КНР из-за поставок в РФ
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон начнёт координировать санкционную политику с партнёрами в ЕС и других регионах против Поднебесной в связи с поставками, помогающими Москве укреплять военную промышленность. Об этом он сообщил в ходе слушаний в Сенате по иностранным делам.
Автоэксперт Зенкевич: новая "Волга" не превосходит "Жигули"
Автоэксперт Иван Зенкевич высказал мнение, что новая модель автомобиля "Волга" К30, представленная на выставке в Нижнем Новгороде, не превосходит "Жигули" и похожа на китайские автомобили.
Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности
Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.