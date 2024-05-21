Во вторник президент провёл встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, на которой обсуждались вопросы формирования правительства, пишет ТАСС.

"Парламент получил дополнительные права по формированию высшего исполнительного органа власти", — открыл встречу Путин и спросил Володина, как прошёл этот процесс.

В частности, обсуждалось рассмотрение кандидатур на правительственные посты. В 2024 году российский кабинет министров впервые формировался по новому регламенту, закреплённому поправкой к Конституции в 2020-ом. Ранее все члены правительства были назначены указами президента: председатель — по согласованию с Госдумой, а министры — без участия парламента. Теперь кандидатуры предварительно проходят утверждение парламентом.

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