Сослуживцы бывшего командующего 58 армией Ивана Попова рассказали о его состоянии и настроении накануне задержания. Об этом 21 мая сообщил Telegram-канал Mash.

По словам военных, в последние дни перед арестом Попов проводил много времени с сослуживцами и принимал активное участие в организации лечения солдата, потерявшего стопу в бою. Сослуживцы подчеркнули, что генерал-майор был подавлен, и выразили сомнение в его причастности к хищению.

Виктор Соболев, член оборонного комитета Госдумы, назвал обвинения в адрес Попова "бредом". Отец генерала также заявил, что его сына пытаются подставить.

Иван Попов подозревается в хищении стройматериалов, предназначенных для возведения линии обороны в зоне СВО. По данным следствия, ущерб оценивается в 100 миллионов рублей.

Фото: z.mil.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)