Эрик Принс, основатель американской компании Blackwater, заявил, что Штаты передают киеву устаревшее оружие, что не оказывает существенного влияния на конфликт.
"Если мы отправляем сделанное 10 лет назад, сейчас это стоит в 4-5 раз дороже. Это огромная афера, проплаченная Пентагоном, не умеющим покупать экономически эффективно. Это не изменит исход боёв", — рассказал Принс в интервью с Такером Карлсоном.
По мнению Принса, значительная часть выделяемых Киеву средств направляется пяти ключевым подрядчикам США. Он считает, что конфликт давно пора разрешить посредством переговоров. Администрация Байдена верит, что оружие США спасёт ситуацию, однако это не так. И российские командующие знают историю, подчеркнул Принс.
Принс убеждён, что РФ может достичь в конфликте "унижения Запада", обеспечив условия, при которых "проблемы Украины больше не возникнет". Он добавил, что ВСУ не удастся как-либо оттеснить российские силы.
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