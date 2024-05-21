Президент Украины в интервью для издания The New York Times подчеркнул, что основное преимущество армии России перед Вооружёнными силами Украины (ВСУ) заключается в объёме накопленных снарядов и артиллерийских боеприпасов, таких как для ЗРК С-300.
"Ежедневное применение бомб — огромное их преимущество. Использование С-300 — у них 10 000 ракет для С-300. Десять тысяч — это их преимущество", — приводит слова лидера киевского режима издание.
Ранее Зеленский прокомментировал вопрос окончания президентского срока, заявив, что его полномочия не истекли.
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