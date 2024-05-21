Британский эксперт Александр Меркурис убеждён, что сражение за Донбасс завершится, когда ВС России установят контроль над ключевым городом — Славянском. Об этом он сообщил на YouTube.

"Славянско-Краматорская агломерация — последняя из крупных под контролем ВС Украины. Её падение приведёт к окончанию битвы за Донбасс", — заявил аналитик.

Меркурис подчеркнул, что ситуация для ВСУ в Харьковской области остаётся сложной, поскольку российские солдаты достигли значительных успехов и продолжают вести наступление. Российская армия нанесла серьёзный урон ВСУ в зоне спецоперации, освободив такие важные населённые пункты как Авдеевка, Очеретино и Марьинка, а также много других сёл. Кроме того, ВС РФ успешно продвигаются в Харьковской области, где нанесли потери кадровому составу и технике "Иностранного легиона", 24 и 42 бригад, а также 125 бригады теробороны ВСУ.

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