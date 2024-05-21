Украина не должна никому доказывать, что в стране существует демократия, заявил президент Зеленский в интервью корреспондентам The New York Times (NYT). По его словам, народ страны отстаивает свою демократию на передовой и делает это без лишних слов и риторических заявлений.

Ранее Зеленский объявил о продлении своего президентского срока из-за действующего на Украине военного положения. Он также подчеркнул, что не готов объективно оценивать качество своей деятельности на посту главы по этическим соображениям. Кроме того, на Украине была создана петиция с требованием вручить Зеленскому повестку на фронт после истечения его президентского срока.

Фото: Presidential Office of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)