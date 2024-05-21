Украина не должна никому доказывать, что в стране существует демократия, заявил президент Зеленский в интервью корреспондентам The New York Times (NYT). По его словам, народ страны отстаивает свою демократию на передовой и делает это без лишних слов и риторических заявлений.
Ранее Зеленский объявил о продлении своего президентского срока из-за действующего на Украине военного положения. Он также подчеркнул, что не готов объективно оценивать качество своей деятельности на посту главы по этическим соображениям. Кроме того, на Украине была создана петиция с требованием вручить Зеленскому повестку на фронт после истечения его президентского срока.
Фото: Presidential Office of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Блинкен: США будут сотрудничать с ЕС по санкциям против КНР из-за поставок в РФ
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон начнёт координировать санкционную политику с партнёрами в ЕС и других регионах против Поднебесной в связи с поставками, помогающими Москве укреплять военную промышленность. Об этом он сообщил в ходе слушаний в Сенате по иностранным делам.
Бербок: ФРГ считает Зеленского легитимным президентом
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Автоэксперт Зенкевич: новая "Волга" не превосходит "Жигули"
Автоэксперт Иван Зенкевич высказал мнение, что новая модель автомобиля "Волга" К30, представленная на выставке в Нижнем Новгороде, не превосходит "Жигули" и похожа на китайские автомобили.
Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности
Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.