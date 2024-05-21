Член комитета Госдумы Виктор Соболев назвал бредом обвинения в адрес экс-командующего 58 армией Ивана Попова. Его комментарий приведён в Telegram-канале RTVI.

Известно, что 21 мая Попов был арестован по подозрению в мошенничестве. Следствие утверждает, что экс-командующий продавал металл, полученный в рамках гуманитарной помощи. По мнению Соболева, который сам ранее командовал 58 армией, необходимо разобраться, "какие металлоконструкции предназначались для инженерного оборудования". Он подчеркнул, что не знаком с Поповым, но обвинения считает "полным бредом".

Соболев отметил, что не понимает, зачем сейчас могут использоваться металлоконструкции. "Это Херсонская область якобы подарила армии — металлоконструкции, инженерное оборудование, значит, не применяется, используются дерево, железобетон и грунт. Они могут быть долговременными, то есть инженерные сооружения — это железобетонные ДОТы, и есть деревянно-земляные ДЗОТы", — пояснил он.

Фото: spangdahlem.af.mil/U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo (Public Domain)