Президент Украины в интервью журналистам The New York Times рассказал о стремлении западных государств сохранить связи с Москвой. По его словам, основной причиной колебаний Запада в вопросах помощи Киеву является боязнь ядерной эскалации, которая, как он убеждён, преувеличена.
Зеленский отметил, что многие на Западе стремятся сохранить экономические и дипломатические связи с РФ, и держат дверь приоткрытой.
Ранее Зеленский заявил о продолжении президентского срока на посту, добавив, что его пять лет ещё не закончились из-за действующего военного положения. Он подчеркнул, что не может объективно оценить качество собственной деятельности из-за вопросов этики.
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Блинкен: США будут сотрудничать с ЕС по санкциям против КНР из-за поставок в РФ
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон начнёт координировать санкционную политику с партнёрами в ЕС и других регионах против Поднебесной в связи с поставками, помогающими Москве укреплять военную промышленность. Об этом он сообщил в ходе слушаний в Сенате по иностранным делам.
Бербок: ФРГ считает Зеленского легитимным президентом
Германия считает, что Зеленский остаётся президентом Украины, несмотря на истечение срока полномочий, и ожидает, что выборы должны пройти после отмены военного положения. Об этом заявила министр Анналена Бербок на пресс-конференции с Дмитрием Кулебой в ходе визита в Киев.
Автоэксперт Зенкевич: новая "Волга" не превосходит "Жигули"
Автоэксперт Иван Зенкевич высказал мнение, что новая модель автомобиля "Волга" К30, представленная на выставке в Нижнем Новгороде, не превосходит "Жигули" и похожа на китайские автомобили.
Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности
Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.