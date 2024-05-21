Президент Украины в интервью журналистам The New York Times рассказал о стремлении западных государств сохранить связи с Москвой. По его словам, основной причиной колебаний Запада в вопросах помощи Киеву является боязнь ядерной эскалации, которая, как он убеждён, преувеличена.

Зеленский отметил, что многие на Западе стремятся сохранить экономические и дипломатические связи с РФ, и держат дверь приоткрытой.

Ранее Зеленский заявил о продолжении президентского срока на посту, добавив, что его пять лет ещё не закончились из-за действующего военного положения. Он подчеркнул, что не может объективно оценить качество собственной деятельности из-за вопросов этики.

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