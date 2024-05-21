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В ЮВО начат первый этап учений с применением нестратегического ЯО
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:21

В ЮВО начат первый этап учений с применением нестратегического ЯО

Российские военные на первом этапе учений с нестратегическим ЯО отрабатывают задачи получения боеприпасов для ОТРК "Искандер", снаряжения ими носителей и скрытного выдвижения для подготовки к пускам. Об этом сообщило МО РФ.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего, в ЮВО под руководством Генерального штаба ВС РФ началось проведение первого этапа учений с отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ЯО.

"В рамках данного этапа солдатами Южного военного округа отрабатываются задачи получения специальных боеприпасов для "Искандера", снаряжения и выдвижения в позиционный район для подготовки к пускам ракет," — говорится в сообщении.

Фото: commons.wikimedia.org/Соколрус (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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