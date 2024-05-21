Проблемы с координацией между Америкой и её союзниками затрудняют оказание поддержки Киеву, говорится в отчёте генинспектора Пентагона.

"Проверка выявила, что хотя МО координировало запросы Киева о военной технике и помощи с партнёрами, проблемы влияли на эффективность," — отмечается в отчёте инспектора.

Ранее в другом отчёте инспектор Пентагона также предупредил, что передаваемое ВСУ американское оружие не прослужит долго без плана по обслуживанию, что ставит под угрозу возможности киевского режима и самих США по ответу на угрозы нацбезопасности. Аудитор раскритиковал отсутствие планов по техобслуживанию вооружений, переданных Киеву. В докладе, опубликованном в феврале, сообщалось, что передача Patriot, Bradley и Stryker, а также танков Abrams, не сопровождалась системной разработкой техобслуживания, из-за чего системы становятся бесполезными.

Генеральный инспектор подчеркнул, что недальновидность вызывает у него беспокойство.

Фото: fdefenselink.mil/DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force (Public Domain)