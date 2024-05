Командир отряда спецназа "Ахмат" и замначальника главного управления по военно-политической работе МО Апты Алаудинов заявил, что в украинских элитах и среди военных идёт раскол. Об этом он рассказал в эфире "Россия-1".

"До сих пор украинцы наблюдали за происходящим и не могли снять эти чайники с головы… находились в убеждённости, что Запад поможет победить РФ. Сегодня надо ожидать ещё и раскола внутри элит Украины, как и среди военных. Народ, может, ещё потерпит, но в итоге выйдет на улицу и просроченного Зеленского сметёт. И это сыграет на то, что Россия в 2024 году завершит СВО", — пояснил Алаудинов.

Отвечая на вопрос о территориях, которые ВС РФ не позволят удержать противнику — это Николаев, Одесса и Харьков, — Алаудинов подчеркнул, что это "исконно русские территории, и вряд ли Киев сможет удержать их".

Фото: flickr.com/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)