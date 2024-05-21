Американские и европейские военные чиновники, ранее заявлявшие о значительных потерях ВС РФ, в последние месяцы начали признавать, что армия России восстанавливается гораздо быстрее, чем они ожидали. Об этом пишет Defense News.
Издание отмечает, как на протяжении последних месяцев менялись комментарии чиновников США относительно способности армии РФ восстанавливаться. Ранее обсуждались потери России за весь период СВО, но к апрелю "тональность изменилась". Как пишет издание, американские чиновники стали признавать, что Россия восстанавливается быстрее, чем ожидалось в Америке.
"Европейские и американские представители МО, а также эксперты по ВС РФ заявили Defense News, что силы Кремля восстанавливаются быстрее ожиданий", — добавляет издание.
Подчёркивается, что если Москва продолжит восстанавливать свои силы, это станет долгосрочной и, возможно, более дорогостоящей проблемой для НАТО.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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