Приблизительная сумма ущерба по делу арестованного экс-командующего 58 армией Ивана Попова составляет порядка 100 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

"Попов продал около 2 000 тонн металлоизделий для строительства укреплений на Запорожье", — сказано в публикации.

Отмечается, что вместе с Поповым по этому делу проходит предприниматель с Кубани, который помогал генерал-майору реализовывать металл.

"Приблизительная сумма ущерба — более 100 млн рублей. Дело возбуждено по статье о мошенничестве", — уточняет Baza.

До этого следственные органы обратились в 235 гарнизонный военный суд с ходатайством о заключении под стражу начальника Главного управления кадров МО генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

Напомним, 12 мая президент объявил о смене министра обороны, назначив Сергея Шойгу секретарём Совбеза. На его место выдвинута кандидатура Андрея Белоусова.

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