Приблизительная сумма ущерба по делу арестованного экс-командующего 58 армией Ивана Попова составляет порядка 100 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
"Попов продал около 2 000 тонн металлоизделий для строительства укреплений на Запорожье", — сказано в публикации.
Отмечается, что вместе с Поповым по этому делу проходит предприниматель с Кубани, который помогал генерал-майору реализовывать металл.
"Приблизительная сумма ущерба — более 100 млн рублей. Дело возбуждено по статье о мошенничестве", — уточняет Baza.
До этого следственные органы обратились в 235 гарнизонный военный суд с ходатайством о заключении под стражу начальника Главного управления кадров МО генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.
Напомним, 12 мая президент объявил о смене министра обороны, назначив Сергея Шойгу секретарём Совбеза. На его место выдвинута кандидатура Андрея Белоусова.
Фото: pixabay.com/ kschneider2991 (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Бербок: ФРГ считает Зеленского легитимным президентом
Германия считает, что Зеленский остаётся президентом Украины, несмотря на истечение срока полномочий, и ожидает, что выборы должны пройти после отмены военного положения. Об этом заявила министр Анналена Бербок на пресс-конференции с Дмитрием Кулебой в ходе визита в Киев.
Politico: ордер МУС на арест Нетаньяху расколол ЕС
Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля расколол Европейский союз, пишет американский журнал Politico.
Автоэксперт Зенкевич: новая "Волга" не превосходит "Жигули"
Автоэксперт Иван Зенкевич высказал мнение, что новая модель автомобиля "Волга" К30, представленная на выставке в Нижнем Новгороде, не превосходит "Жигули" и похожа на китайские автомобили.
Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности
Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.