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Полковник ВС США Макгрегор: конфликт на Украине завершён, Киеву некем воевать
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:27

Полковник ВС США Макгрегор: конфликт на Украине завершён, Киеву некем воевать

Конфликт на Украине можно считать оконченным, поскольку нехватка кадров в ВСУ достигла критической точки. Об этом заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в шоу London Real.

"Украине некем воевать. Ряды не пополняются кадрами, да и обучить новичков в столь сжатые сроки затруднительно", — заявил офицер.

По мнению Макгрегора, ВСУ не хватает квалифицированных кадров для применения военной техники Запада. Большая часть присылаемых вооружений эксплуатируется с привлечением инструкторов НАТО. Пора прекращать, уверен полковник, не стоит задаваться вопросом о победе России. Наиболее гуманным решением для Лондона и США он считает "стоп" в конфликте.

Макгрегор добавил, что вмешательство Запада завело его в тупик. Ситуация на Украине, на его взгляд, катастрофична. Интересы Запада и настойчивость в продолжении прокси-войны, как и стремление заставить марионеточное государство сражаться до конца, привели к трагедии, резюмировал экс-советник.

Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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