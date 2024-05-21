Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил арест бывшего командующего 58 армией Ивана Попова. Его комментарий ситуации опубликовал Telegram-канал Shot.
Картаполов в беседе с корреспондентами отметил, что у него есть информация о заключении под стражу экс-командира Попова. За другими подробностями он посоветовал обращаться в соответствующие органы.
Кроме того, депутат Госдумы и бывший командующий 58 армией Андрей Гурулёв заявил, что знает об истории с генералом. По данным Shot, Попова отправили в "Лефортово" в Москве, где он находится на карантине.
Также 21 мая стало известно, что 235 гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего командующего 58 гвардейской армией ВС России Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве.
За последний месяц были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник кадрового управления Юрий Кузнецов. Оба обвиняются в должностных преступлениях.
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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