Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил арест бывшего командующего 58 армией Ивана Попова. Его комментарий ситуации опубликовал Telegram-канал Shot.

Картаполов в беседе с корреспондентами отметил, что у него есть информация о заключении под стражу экс-командира Попова. За другими подробностями он посоветовал обращаться в соответствующие органы.

Кроме того, депутат Госдумы и бывший командующий 58 армией Андрей Гурулёв заявил, что знает об истории с генералом. По данным Shot, Попова отправили в "Лефортово" в Москве, где он находится на карантине.

Также 21 мая стало известно, что 235 гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего командующего 58 гвардейской армией ВС России Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве.

За последний месяц были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник кадрового управления Юрий Кузнецов. Оба обвиняются в должностных преступлениях.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)