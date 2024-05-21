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Глава правительства Чечни Хучиев сложил полномочия
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:00

Глава правительства Чечни Хучиев сложил полномочия

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия, сообщил Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Муслим Магомедович является человеком слова и дела, на новом месте он проявит свои лучшие качества и профессионализм, уверен Кадыров.

Исполняющим обязанности главы правительства республики назначен Иса Тумхаджиев. Других подробностей глава Чечни не привёл. На прошлой неделе в отставку ушёл председатель парламента Магомед Даудов.

Муслиму Хучиеву 52 года. Он окончил Московский университет по специальности "Журналистика". Награждён орденом Кадырова, "Заслуженный журналист ЧР" и имеет звание "Почётный гражданин Грозного". Хучиев начал работать в аппарате главы Чечни в 2005-ом в качестве пресс-секретаря. Затем стал главой администрации Грозного, мэром, советником главы Чечни. Возглавлял министерства территориального развития, нацполитики, массовых коммуникаций, экономического развития и торговли.

Фото: commons.wikimedia.org/Rasul70 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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