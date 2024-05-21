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Президент форума ВЭФ в Давосе Шваб станет неисполнительным директором
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:34

Президент форума ВЭФ в Давосе Шваб станет неисполнительным директором

Президент Всемирного форума по экономике (ВЭФ) в Давосе Клаус Шваб покинет пост исполнительного председателя будет назначен неисполнительным директором. Об этом пишет портал Semafor со ссылкой на письмо Шваба сотрудникам.

"Он уйдёт с поста и перейдёт на должность неисполнительного председателя", — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что смену роли одобрит правительство Швейцарии, а окончательное решение по данному вопросу ожидается до ежегодной встречи ВЭФ в 2025-ом.

Шваб не назвал своего преемника, но подчеркнул, что на протяжении последнего года исполнительные функции выполнялись исполнительным советом во главе с экс-министром МИД Норвегии Бёрге Бренде.

Фото: flickr.com/Foundations World Economic Forum (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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