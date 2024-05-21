Российские военные выравнивают линию фронта под Харьковом, чтобы избежать окружения, считает доцент кафедры политического анализа РЭУ Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с "Лентой.ру" он объяснил, что эти действия не несут смертельной опасности для солдат и являются известной практикой в позиционной войне.
"В этом нет опасности для наших войск, это позиционные действия. Отдельные части вырываются вперёд, остальные чуть-чуть отстают, и получается, у передовой части есть проблема, её могут ударить во фланг и окружить. Поэтому и ведут выравнивание фронта, чтобы наши части не попали в окружение", — пояснил Глазунов.
Глава ВГА Харьковской области подтвердил, что российские бойцы начали постепенно выравнивать линию огня под Харьковом, занимая выгодные позиции для продолжения наступления.
Ганчев также сообщил, что ВСУ перебрасывают под Волчанск резервы, включая подразделения из Купянска и Краматорска. По его словам, Киев стремится любыми методами сдержать наступление ВС РФ.
Фото: z.mil.ru//Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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