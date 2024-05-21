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Писториус: ФРГ не будет сбивать ракеты ВС РФ над Украиной
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:18

Писториус: ФРГ не будет сбивать ракеты ВС РФ над Украиной

ФРГ и другие страны не рассматривают всерьёз возможность перехвата российских ракет и дронов над Украиной, поскольку это означало бы прямое участие в вооружённом конфликте. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус, пишет РИА Новости.

Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених ранее охарактеризовал как безответственные и чрезвычайно опасные предложения некоторых немецких парламентариев о том, чтобы отражать российские авиаудары над Украиной силами блока НАТО. По его мнению, такие действия неизбежно приведут к эскалации конфликта.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung ранее подчёркивало, что несколько немецких парламентариев поддержали идею применения ЗРК Запада с территории членов НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.

Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Biskup (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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