Турецкая газета Turkiye указала на несколько странностей при анализе катастрофы с президентом Ирана на борту вертолёта. Журналисты задались вопросом, почему лидер предпочёл американский борт вместо российского Ми-171, и почему менялся состав пассажиров.

Вертолёт, на борту которого находились Эбрахим Раиси, Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица страны, потерпел крушение в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана подтвердил сообщения о гибели президента и делегации. СМИ сообщали, что разбился Bell-212, машина была полностью разрушена, а власти заявляли, что предварительной причиной аварии стали технические неполадки и погодные условия. Изначально же сообщалось, что Раиси летел на Ми-171.

"Обычно для Раиси выбирались вертолёты из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз выбрали борт США, собранный 30 лет назад. Ранее пилоты назначались из рядов КСИР, но в этот раз — из армии Эртеш", — сообщил газете источник в иранских органах безопасности.

Кроме того, вертолёт был оборудован тремя разными системами слежения, включая GPRS и транспондеры. Несмотря на это, местонахождение борта обнаружить не удалось. Турецкие власти отметили, что не фиксировали сигналов, так как система была либо отключена, либо вовсе отсутствовала.

Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)