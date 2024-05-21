Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.05.2024 : 90,4082
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.05.2024 : 98,2971
Turkiye: президент Ирана Раиси летел не на Ми-171 РФ, а на Bell США
  1. Главная
  2. Мир
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:14

Turkiye: президент Ирана Раиси летел не на Ми-171 РФ, а на Bell США

Турецкая газета Turkiye указала на несколько странностей при анализе катастрофы с президентом Ирана на борту вертолёта. Журналисты задались вопросом, почему лидер предпочёл американский борт вместо российского Ми-171, и почему менялся состав пассажиров.

Вертолёт, на борту которого находились Эбрахим Раиси, Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица страны, потерпел крушение в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана подтвердил сообщения о гибели президента и делегации. СМИ сообщали, что разбился Bell-212, машина была полностью разрушена, а власти заявляли, что предварительной причиной аварии стали технические неполадки и погодные условия. Изначально же сообщалось, что Раиси летел на Ми-171.

"Обычно для Раиси выбирались вертолёты из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз выбрали борт США, собранный 30 лет назад. Ранее пилоты назначались из рядов КСИР, но в этот раз — из армии Эртеш", — сообщил газете источник в иранских органах безопасности.

Кроме того, вертолёт был оборудован тремя разными системами слежения, включая GPRS и транспондеры. Несмотря на это, местонахождение борта обнаружить не удалось. Турецкие власти отметили, что не фиксировали сигналов, так как система была либо отключена, либо вовсе отсутствовала.

Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Мэр Тбилиси Каладзе счёл немыслимыми санкции Запада из-за закона об иноагентах

Мэр Тбилиси Каладзе счёл немыслимыми санкции Запада из-за закона об иноагентах

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе считает немыслимым введение Западом санкций против властей Грузии из-за закона об иноагентах.

Читать полностью
Минюст внес Freedom House из США в реестр нежелательных организаций

Минюст внес Freedom House из США в реестр нежелательных организаций

Минюст внес американскую Freedom House в реестр нежелательных организаций, также эстонскую организацию ККК - Stop Occupation of Karelia и украинский международный благотворительный фонд "Вернись живым".

Читать полностью

Общество

Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности

Пилот Смирнов: самолёт может сломаться как спичка при мощной турбулентности

Турбулентность является обычным природным явлением, с которым лётный персонал встречается постоянно. В целом, как рассказал в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный пилот СССР, член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, пассажиры, пилоты и бортпроводники переживают это явление спокойно.

Читать полностью
Аллерголог Алешечкина поддержала идею об удалёнке для аллергиков

Аллерголог Алешечкина поддержала идею об удалёнке для аллергиков

Благодаря перехода на удалёнку аллергики смогут контролировать окружающую среду и облегчить симптомы. Такое мнение в беседе с NewsInfo.Ru высказала врач-аллерголог Мария Алешечкина.

Читать полностью

Новости