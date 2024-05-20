Российские солдаты освободили село Нетайлово в Донецкой республике (ДНР). Об этом сообщает telegram-канал "Операция Z: Военкоры РВ".
"Армия РФ завершила разгром врага, освободив Нетайлово," — сказано в сообщении канала.
Бойцы 9 бригады с солдатами других подразделений выбили ВСУ из посёлка. Выжившие боевики противника бежали, оставив часть вооружения. Силы 59 бригады ВСУ не смогли сдержать напора военных России и удержать оборону, и были вынуждены отступить, отмечается в сообщении.
Редакция URA.RU направила запрос в МО РФ. Ранее военнослужащие "Юга" освободили Белогоровку в Луганской республике. Как сообщили в Минобороны, бойцы заняли более выгодные рубежи и поразили место, где проводили совещания командиры 92 и 95 штурмовых бригад ВСУ. Подразделения "Севера" продолжают продвижение вглубь обороны противника, пишет RT.
Фото: z.mil.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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