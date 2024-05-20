Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Поднебесную в ненадёжности в вопросе украинского конфликта. В интервью LCI глава литовской дипломатии подчеркнул, что попытки ЕС склонить КНР на свою сторону обернутся опасными последствиями для Запада.

"Доверять Китаю очень опасно", — заявил Ландсбергис.

Издание отмечает, что дипломат придерживается самой критической позиции в отношении КНР среди всех представителей политики Европы.

По его мнению, Китай потребует высокую цену за урегулирование кризиса. По сути, Европа передаёт Пекину ключи от собственной безопасности.

Министр также выразил опасение, что такое отношение к КНР поставит под угрозу трансатлантические связи с Америкой в рамках НАТО. Он уверен, что это ошибочный путь, который уже пройден с Россией и может повториться. Чиновник считает, что Китай заинтересован в дестабилизации Европы, и призвал не повторять прошлых ошибок. Ранее Ландсбергис обвинял Пекин в дипломатическом насилии.

Фото: commons.wikimedia.org/ Augustas Didžgalvis (Creative Commons Attribution 4.0 International)