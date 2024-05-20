Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Поднебесную в ненадёжности в вопросе украинского конфликта. В интервью LCI глава литовской дипломатии подчеркнул, что попытки ЕС склонить КНР на свою сторону обернутся опасными последствиями для Запада.
"Доверять Китаю очень опасно", — заявил Ландсбергис.
Издание отмечает, что дипломат придерживается самой критической позиции в отношении КНР среди всех представителей политики Европы.
По его мнению, Китай потребует высокую цену за урегулирование кризиса. По сути, Европа передаёт Пекину ключи от собственной безопасности.
Министр также выразил опасение, что такое отношение к КНР поставит под угрозу трансатлантические связи с Америкой в рамках НАТО. Он уверен, что это ошибочный путь, который уже пройден с Россией и может повториться. Чиновник считает, что Китай заинтересован в дестабилизации Европы, и призвал не повторять прошлых ошибок. Ранее Ландсбергис обвинял Пекин в дипломатическом насилии.
Фото: commons.wikimedia.org/ Augustas Didžgalvis (Creative Commons Attribution 4.0 International)
США опровергли версию, что самолёт с Раиси рухнул из-за санкций Вашингтона
США отвергают обвинения в том, что санкции на поставки запчастей в Иран могли привести к поломке вертолёта, на котором летел погибший Эбрахим Раиси. Об этом заявил координатор Джон Кирби.
Конгресс США рассматривает ввод санкций против МУС
Американские законодатели рассматривают ввод санкций против Международного уголовного суда (МУС) в случае выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил спикер Конгресса Майк Джонсон.
Глава Space Travel Мурадян: сэкономить на поездке в Европу можно при помощи лоукостеров
Несмотря на визовые и логистические сложности россияне всё равно будут ездить в Европу, при этом есть возможность сэкономить на таких поездках. Способы в беседе с NewsInfo.Ru назвал генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.
Актриса Татьяна Васильева заявила, что не пьёт таблетки после 5 перелома
Народная артистка РФ Татьяна Васильева получила травму ноги в ходе спектакля в Сочи и вот уже третью неделю лежит на больничном. В студии шоу "Звёзды сошлись" актриса поделилась деталями происшествия.