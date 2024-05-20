Российский военнослужащий остался жив в зоне спецоперации благодаря тому, что сумел увернуться от семи украинских FPV-дронов. Об этом проинформировал Telegram-канал Mash.
"Боец увернулся от 7 FPV-дронов ВСУ на передке и показал, что родился в рубашке", — сказано в сообщении канала.
Отмечается, что три победы над вражескими дронами попали на видеозапись, а ещё четыре остались за кадром. В видео, опубликованном в Telegram-канале, российский боец бежит по открытому пространству, преследуемый ударными беспилотниками ВСУ. Все три дрона поочерёдно взрываются в нескольких метрах от него, после чего ему удаётся добраться до укрытия.
Ранее сообщалось, что боец 1-го Донецкого корпуса ВС РФ выманил на себя украинский FPV-дрон и увернулся от удара.
Фото: commons.wikimedia.org/ David Adam Kess (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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