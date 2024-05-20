Президент Украины в интервью Reuters заявил, что члены НАТО обязаны сбивать воздушные цели над Украиной, если не могут поставить ВСУ самолёты. Это заявление прозвучало в контексте его призыва к союзникам на Западе предоставить ВВС страны 120-130 самолётов.
Зеленский пояснил, что Альянс не может удовлетворить потребность Киева в авиации, то должен непосредственно поучаствовать в защите неба страны.
"Поднимайте в воздух самолёты, пусть сбивают цели", — призвал Зеленский.
Он подчеркнул, что Альянс должен рассмотреть возможность прямой помощи киевскому режиму, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства.
Ранее Зеленский потребовал 120-130 самолетов для усиления авиации Украины и выразил надежду, что эти самолёты будут поставлены как можно скорее, и начнут использоваться в боевых столкновениях.
Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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