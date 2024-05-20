Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что Зеленский и главком ВСУ не реагируют на просьбы о помощи от солдат, оказавшихся в окружении.
По словам Меркуриса, подразделения неоднократно писали письма в Киев с просьбами разрешить отступление. Они опасаются, что пути отхода отрежут, жалуются на нехватку подкрепления и снарядов, и предупреждают, что могут оказаться в ловушке. Однако эти обращения безответны.
"Подразделения ВСУ пишут одно письмо за другим, хотят отступить. Они боятся, что дороги будут отрезаны, и жалуются, что нет подкрепления и боеприпасов. Они могут попасть в ловушку. Однако Зеленский и Сырский игнорируют просьбы об отводе", — рассказал Меркурис.
Он отметил, что украинское руководство требует удерживать позиции любой ценой, даже ценой гибели личного состава. Меркурис подчеркнул, что подобные случаи уже имели место в битве за Мариуполь.
Меркурис также сообщил о последних успехах ВС РФ и ряде серьёзных поражений ВСУ: освобождены Авдеевка, Марьинка и Очеретино. Он добавил, что российские войска продвигаются в Харьковской области.
Фото: flickr.com/ President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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