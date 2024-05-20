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Путин освободил Левицкую от должности советника президента
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:55

Путин освободил Левицкую от должности советника президента

Президент Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника. Соответствующий указ был размещён на сайте правовых актов.

"Освободить Левицкую от должности советника президента РФ", — сказано в документе. Указ в силе со дня подписания — 20 мая 2024 года.

Левицкая занимала должность с августа 2013-го. До этого она являлась первым замруководителя правительственного аппарата, где курировала департаменты кадров и архива, развития регионов и местного самоуправления, а также координировала работу секретариатов вице-премьеров и контролировала выполнение поручений кабмина.

Кроме того, в разные периоды Левицкая занимала должности замминистра экономразвития и замглавы Минздрава и социального развития.

Фото: Premier.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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