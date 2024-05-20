Президент Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности советника. Соответствующий указ был размещён на сайте правовых актов.

"Освободить Левицкую от должности советника президента РФ", — сказано в документе. Указ в силе со дня подписания — 20 мая 2024 года.

Левицкая занимала должность с августа 2013-го. До этого она являлась первым замруководителя правительственного аппарата, где курировала департаменты кадров и архива, развития регионов и местного самоуправления, а также координировала работу секретариатов вице-премьеров и контролировала выполнение поручений кабмина.

Кроме того, в разные периоды Левицкая занимала должности замминистра экономразвития и замглавы Минздрава и социального развития.

Фото: Premier.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)