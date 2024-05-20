Мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, если устранить первопричины начала спецоперации, убеждён постпред России при ООН Василий Небензя.

"Подлинное урегулирование кризиса на Украине дипломатическим путём по-прежнему возможно. Нужно, чтобы Запад перестал вооружать киевский режим, чтобы Украина вернулась к внеблоковому и безъядерному статусу, была денацифицирована, а права русскоязычных граждан страны и нацменьшинств были в полной мере обеспечены," — рассказал он на заседании Совбеза ООН по западным поставкам вооружений Киеву.