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Небензя: Мирное урегулирование конфликта на Украине возможно
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:40

Небензя: Мирное урегулирование конфликта на Украине возможно

Мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, если устранить первопричины начала спецоперации, убеждён постпред России при ООН Василий Небензя.

"Подлинное урегулирование кризиса на Украине дипломатическим путём по-прежнему возможно. Нужно, чтобы Запад перестал вооружать киевский режим, чтобы Украина вернулась к внеблоковому и безъядерному статусу, была денацифицирована, а права русскоязычных граждан страны и нацменьшинств были в полной мере обеспечены," — рассказал он на заседании Совбеза ООН по западным поставкам вооружений Киеву.

Необходимо устранить первопричины, спровоцировавшие начало СВО, подчеркнул Небензя, его слова приводят журналисты ТАСС.

Фото: Совет Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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