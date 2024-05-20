Мирное урегулирование конфликта на Украине по-прежнему возможно, если устранить первопричины начала спецоперации, убеждён постпред России при ООН Василий Небензя.
"Подлинное урегулирование кризиса на Украине дипломатическим путём по-прежнему возможно. Нужно, чтобы Запад перестал вооружать киевский режим, чтобы Украина вернулась к внеблоковому и безъядерному статусу, была денацифицирована, а права русскоязычных граждан страны и нацменьшинств были в полной мере обеспечены," — рассказал он на заседании Совбеза ООН по западным поставкам вооружений Киеву.
Необходимо устранить первопричины, спровоцировавшие начало СВО, подчеркнул Небензя, его слова приводят журналисты ТАСС.
Фото: Совет Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Йеллен назвала тему активов России главной на встрече G7
Министр финансов Америки Джанет Йеллен заявила, что поиск путей освоения заблокированных активов РФ в интересах Украины станет основной темой предстоящих переговоров на встрече G7.
Ван И: Китай готов усилить стратегическое сотрудничество с Россией
Пекин выразил готовность усилить стратегическое сотрудничество с Москвой и оказать твёрдую поддержку Казахстану в защите суверенитета. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече с Касым-Жомартом Токаевым.
Глава Space Travel Мурадян: сэкономить на поездке в Европу можно при помощи лоукостеров
Несмотря на визовые и логистические сложности россияне всё равно будут ездить в Европу, при этом есть возможность сэкономить на таких поездках. Способы в беседе с NewsInfo.Ru назвал генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.
Актриса Татьяна Васильева заявила, что не пьёт таблетки после 5 перелома
Народная артистка РФ Татьяна Васильева получила травму ноги в ходе спектакля в Сочи и вот уже третью неделю лежит на больничном. В студии шоу "Звёзды сошлись" актриса поделилась деталями происшествия.