Президент Владимир Путин решил освободить Юрия Садовенко от должности замминистра МО РФ. Садовенко, который много лет проработал заместителем Сергея Шойгу, был освобождён от своей должности указом, опубликованным на официальном сайте правовой информации. Указ в силе с 20 мая.
Одновременно с этим указом Путин назначил на должность замглавы Олега Савельева, который ранее работал аудитором в Счётной палате. Соответствующий указ опубликован и гласит: "Назначить Савельева замминистра обороны РФ — руководителем аппарата министра обороны".
Олег Савельев, родившийся 27 октября 1965-го в Ленинграде, окончил радиофизический факультет Ленинградского политеха (ныне Петербургский университет Петра Великого). Он уже имеет опыт работы под руководством Андрея Белоусова. С августа 2008-го по апрель 2014-го Савельев был заместителем министра экономразвития. С марта 2014-го по 15 июля 2015-го занимал пост министра по делам Крыма. Назначен аудитором Счётной палаты в 2019-ом, а теперь займёт новую позицию в Минобороны.
Фото: Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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