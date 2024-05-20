Французская ракета SCALP, используемая Вооружёнными силами Украины (ВСУ), представляет серьёзную угрозу благодаря своей мощности и сложности перехвата. Об этом рассказал капитан первого ранга Василий Дандыкин журналистам "Ленты.ру".

"Это ракета дальностью до 300 км. Сбить её непросто: она летит на низких высотах, а также меняет направление. С ней работать сложнее, чем с баллистическими ракетами США", — отметил Дандыкин.

Он также добавил, что данные ракеты применялись при атаках на Крым и Севастополь. По словам Дандыкина, российские бойцы научились уничтожать SCALP, несмотря на её сложность. Однако всё равно ракета представляет опасность из-за немалого объёма взрывчатки. Для ПВО цель сложная. От сбитых ракет летят осколки, это опасно. ВСУ стараются беречь их, чаще применяя баллистические ракеты США.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили SCALP над пригородом Луганска. На растиражированное в соцсетях видео попал момент перехвата ракеты силами ПВО, за которым последовали взрыв и задымление.

Фото: commons.wikimedia.org/Ank Kumar (Creative Commons Attribution 4.0 International)