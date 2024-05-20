В Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении командующих "Хортицей" ВСУ. Об этом сообщил журналистам ТАСС замглавы ВГА региона Евгений Лисняк.

На фоне сложной ситуации для ВСУ военное руководство страны уже дважды за два месяца сменило командующего группировкой. Так, 11 мая на должность назначен генерал бригады Михаил Драпатый, сменивший Юрия Галушкина, возглавлявшего группировку "Харьков" в апреле.

Лисняк уточнил, что выявлены организаторы преступлений против безопасности человечества, включая мародёрство, обстрелы гражданской инфраструктуры, размещение войск в жилых районах, угрозу жизни жителей Харьковской области. Это экс-руководитель "Харькова" и "Хортицы" ВСУ Юрий Галушкин и Михаил Драпатый.

В отношении военных возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ. Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Ранее МО РФ сообщило об освобождении ряда населённых пунктов на Харьковщине, а 14 мая — о продвижении вглубь обороны ВСУ. Президент Зеленский в видео назвал ситуацию одной из самых горячих, а Генштаб Украины заявил о переброске резервов на направление.

Фото: dvidshub. net/ Sgt. Alex Skripnichuk (Public Domain)