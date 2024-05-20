Жители Харьковской области, которые отказываются эвакуироваться, признаются в давлении со стороны военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил замглавы Харьковской области Евгений Лисняк.

По словам Лисняка, Киев активно ведёт эвакуацию населения Харьковской области. От граждан поступают заявления о давлении на решивших дождаться прихода российских военных, пишет РИА Новости.

Он отметил, что ВСУ применяют методы психологического давления, чтобы заставить жителей эвакуироваться вглубь региона. В ход идут методы от запугивания до откровенного мародёрства с целью вынудить жителей переместиться вглубь Харьковской области.

Так, один из эвакуированных мужчин 1963 года рождения заявил, что за два дня до освобождения его посёлка военнослужащие ВСУ отобрали у него паспорт и заявили, что при отказе от эвакуации его лишат социальных выплат.

Фото: president.gov.ua/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)