Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.05.2024 : 90,6537
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.05.2024 : 98,5842
ВС РФ развернули флаг России в Волчанске Харьковской области
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:07

ВС РФ развернули флаг России в Волчанске Харьковской области

Российские солдаты, участвующие в операции по освобождению Волчанска, развернули флаг России на одной из улиц города. Соответствующее видео разместил Telegram-канал "Донецкая Дуга".

"Под командованием командира штурмового отряда 272 полка заняты первые улицы Волчанска, идём дальше," — заявил один из бойцов.

По его словам, скоро российский триколор будет развеваться в центре города. На текущий момент северная часть Волчанска под контролем армии РФ, украинские боевики отошли за реку Волчья. В городе идут ожесточённые боевые действия. Российские солдаты оказывают давление на флангах с целью окружить группировку противника и взять коммуникации под огневой контроль. В то же время командование ВСУ подтягивает резервы и бросает войска в контратаки.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Белогоровку в ЛНР. По информации МО РФ, в данной операции участвовали подразделения Южной группировки.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

Мир

Ван И: Китай готов усилить стратегическое сотрудничество с Россией

Ван И: Китай готов усилить стратегическое сотрудничество с Россией

Пекин выразил готовность усилить стратегическое сотрудничество с Москвой и оказать твёрдую поддержку Казахстану в защите суверенитета. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече с Касым-Жомартом Токаевым.

Читать полностью
Глава Минтранспорта Турции заявил, что вертолёт с Раиси не подавал сигналов

Глава Минтранспорта Турции заявил, что вертолёт с Раиси не подавал сигналов

Вертолёт, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, не подавал сигналов, заявили в Минтранспорта Турции. Система передачи аварийного сигнала была отключена.

Читать полностью

Общество

Глава Space Travel Мурадян: сэкономить на поездке в Европу можно при помощи лоукостеров

Глава Space Travel Мурадян: сэкономить на поездке в Европу можно при помощи лоукостеров

Несмотря на визовые и логистические сложности россияне всё равно будут ездить в Европу, при этом есть возможность сэкономить на таких поездках. Способы в беседе с NewsInfo.Ru назвал генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

Читать полностью
Актриса Татьяна Васильева заявила, что не пьёт таблетки после 5 перелома

Актриса Татьяна Васильева заявила, что не пьёт таблетки после 5 перелома

Народная артистка РФ Татьяна Васильева получила травму ноги в ходе спектакля в Сочи и вот уже третью неделю лежит на больничном. В студии шоу "Звёзды сошлись" актриса поделилась деталями происшествия.

Читать полностью

Новости