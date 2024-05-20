Российские солдаты, участвующие в операции по освобождению Волчанска, развернули флаг России на одной из улиц города. Соответствующее видео разместил Telegram-канал "Донецкая Дуга".
"Под командованием командира штурмового отряда 272 полка заняты первые улицы Волчанска, идём дальше," — заявил один из бойцов.
По его словам, скоро российский триколор будет развеваться в центре города. На текущий момент северная часть Волчанска под контролем армии РФ, украинские боевики отошли за реку Волчья. В городе идут ожесточённые боевые действия. Российские солдаты оказывают давление на флангах с целью окружить группировку противника и взять коммуникации под огневой контроль. В то же время командование ВСУ подтягивает резервы и бросает войска в контратаки.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Белогоровку в ЛНР. По информации МО РФ, в данной операции участвовали подразделения Южной группировки.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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