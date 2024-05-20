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Посол Мирошник: взяв Белогоровку, армия РФ взломала оборону Украины
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:01

Посол Мирошник: взяв Белогоровку, армия РФ взломала оборону Украины

Взяв под контроль населённый пункт Белогоровка, солдаты России взломали оборону ВСУ. Значение освобождения посёлка для хода боевых действий объяснил посол российского МИД Родион Мирошник, сообщает ТАСС.

"Многомесячное стояние у Белогоровки закончилось победой. Наши войска вскрыли систему фортификаций ВСУ и отодвигают их от треугольника — Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, создавая санитарный кордон", — заявил Мирошник.

Он пояснил, что благодаря данному кордону в регионе появится возможность вести восстановительные работы. Ранее российские военные взяли под контроль населённый пункт Работино на Запорожье. Село расположено на стратегически важной дороге к Токмаку. От этого города пролегают две трассы вглубь региона — на Мелитополь и Бердянск.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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