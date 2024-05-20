Взяв под контроль населённый пункт Белогоровка, солдаты России взломали оборону ВСУ. Значение освобождения посёлка для хода боевых действий объяснил посол российского МИД Родион Мирошник, сообщает ТАСС.
"Многомесячное стояние у Белогоровки закончилось победой. Наши войска вскрыли систему фортификаций ВСУ и отодвигают их от треугольника — Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, создавая санитарный кордон", — заявил Мирошник.
Он пояснил, что благодаря данному кордону в регионе появится возможность вести восстановительные работы. Ранее российские военные взяли под контроль населённый пункт Работино на Запорожье. Село расположено на стратегически важной дороге к Токмаку. От этого города пролегают две трассы вглубь региона — на Мелитополь и Бердянск.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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