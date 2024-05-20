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Лукьянов: Запад учтёт новый расклад сил в Иране после гибели Раиси
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:49

Лукьянов: Запад учтёт новый расклад сил в Иране после гибели Раиси

Западные страны примут во внимание изменения в политике Ирана после гибели Эбрахима Раиси, однако их отношение к Ирану останется неизменным. Такое мнение журналистам ТАСС высказал научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

"Главная причина негодования Запада связана не с Раиси, а с политической системой Ирана, её идеологической основой. Никаких перемен не последует", — рассказал Лукьянов.

Эксперт отметил, что изменения в раскладе иранских элит учтут. Раиси был кандидатом на пост духовного лидера после Али Хаменеи. В высших эшелонах Ирана могут возникать пертурбации, перестройка борьбы за власть.

В настоящее время, по словам аналитика, обсуждается возможная роль сына Али Хаменеи, который рассматривается как один из преемников. Однако и другие кандидаты не списаны со счетов.

Лукьянов подчеркнул, что внешнеполитический курс Ирана остаётся неизменным. После смены президента и главы МИД перемены маловероятны, ведь стратегическая линия закладывается не президентом, а духовным лидером. У политических элит Ирана консенсус по поводу внешней политики

Фото: duma.gov.ru/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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