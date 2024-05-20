Американское оружие и военная техника будут поступать на Украину стабильным потоком неделя за неделей. Об этом заявил Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы по координации поставок вооружений киевскому режиму.
"Благодаря пакету ассигнований мы одобрим новые пакеты помощи Украине. Вы увидите стабильный поток американской помощи", — рассказал Остин. Заседание проходило в формате онлайн-встречи.
В конце апреля президент США подписал утверждённый Конгрессом пакет законов о возобновлении поставок вооружений Киеву, Иерусалиму и Тайваню. Общий объём составил $95 млрд, из которых $61 млрд выделен для Киева. Сразу после подписания Пентагон объявил о направлении техники и оружия киевскому режиму на сумму $1 млрд. Затем Вашингтон выделил Украине следующую партию вооружений на сумму $400 млн.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что поставки новых вооружений ВСУ не изменят ситуацию на фронте, только затянув конфликт.
Фото: flickr.com/ David B. Gleason from Chicago, IL (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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